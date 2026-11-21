ROMA, 21 NOV - L'ex capo della polizia, Gianni De Gennaro, si sarebbe tolto la vita nella sua casa di campagna in Toscana con un colpo di pistola. Ad avvisare i carabinieri intorno alle 9 sono stati gli inservienti. È in corso la ricostruzione della dinamica di quanto accaduto.
L'ex capo della Polizia De Gennaro si è ucciso con un colpo di pistola
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