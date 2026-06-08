++ Leone, preoccupa riarmo presentato come inevitabile ++

ROMA, 08 GIU - "Ogni guerra costituisce una dolorosa sconfitta della capacità di negoziare", "le armi possono imporre un silenzio temporaneo, ma non potranno mai costruire una pace autentica e duratura. Per questo motivo, è preoccupante che, in diverse parti del mondo e anche in Europa, si presenti nuovamente il riarmo come risposta quasi inevitabile di fronte alla fragilità dello scenario internazionale. La vera sicurezza, invece, nasce dalla giustizia, dal dialogo paziente, dal rispetto del diritto internazionale". Lo dice il Papa pronunciando il primo discorso di un Pontefice al Parlamento spagnolo, le Cortes.