ROMA, 29 LUG - È fissato il primo settembre alle 12 il termine per presentare emendamenti alla legge elettorale. Così ha deciso la commissione Affari costituzionali del Senato, che da domattina avvierà la discussione generale sul disegno di legge. Lo riferisce il presidente della Commissione, Andrea De Priamo di FdI.
Legge elettorale, emendamenti entro il primo settembre al Senato
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