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Lega, 'subito un decreto, fermo preventivo anche per i minorenni'

ROMA, 18 OTT - "Alla luce dei ripetuti episodi di violenza registrati negli ultimi mesi e anche nelle ultime ore, la Lega propone di trasformare in decreto-legge urgente alcune delle misure contenute nel disegno di legge sulla sicurezza attualmente in discussione al Senato". Lo fa sapere la Lega. Tra le proposte che il partito di Matteo Salvini "chiede di inserire in decreto, il fermo preventivo anche per i minorenni, il divieto di aggregazione per chi si rende responsabile di violenze di gruppo e l'introduzione del reato di danneggiamento di gruppo, con la possibilità di ricorrere all'arresto differito".

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