VENEZIA, 19 GIU - Altri striscioni contrari a Matteo Salvini e inneggianti a Luca Zaia e Massimiliano Fedriga come segretari della Lega sono comparsi la scorsa notte a Villorba (Treviso) davanti al locale "K3", sede "storica" delle iniziative del Carroccio in Veneto. Almeno due sono gli striscioni, di cui circolano in rete le fotografie, e nei quali sono stati scritti gli slogan "Via Salvini e compagnia, ora Zaia e autonomia", e "Zaia e Fedriga salvate la Liga".
Lega: striscioni 'Via Salvini e compagnia', 'Zaia e Fedriga salvate la Liga'
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