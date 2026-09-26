ROMA, 26 SET - "Bene il contributo volontario di Eni per aiutare gli italiani. Ora, in legge di bilancio, ci aspettiamo un contributo ancora più rilevante dalle grandi banche: Eni ha chiuso il 2025 con quasi 5 miliardi di utile netto, mentre gli utili delle banche italiane nel 2026 sono attesi intorno ai 50 miliardi. Ci aspettiamo pertanto un contributo molto importante. A sostegno di famiglie, lavoratori, imprese". Così una nota della Lega.
Lega, bene l'Eni, ora in manovra un contributo importante dalle grandi banche
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