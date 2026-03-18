L'Ecuador nega raid su Colombia, Noboa attacca Petro: 'Accuse false'

QUITO, 17 MAR - Il governo dell'Ecuador respinge le accuse del presidente colombiano Gustavo Petro su presunti bombardamenti oltreconfine e ribadisce che le operazioni militari si svolgono "unicamente nel territorio nazionale" riportano i principali media locali. La ministra degli Esteri Gabriela Sommerfeld ha riferito di aver parlato con il presidente Daniel Noboa Azín, che ha smentito Bogotá. In un messaggio sui social, Noboa ha definito "false" le accuse, parlando di azioni contro basi di gruppi criminali, "in gran parte colombiani", ma sempre entro i confini ecuadoriani. Sulla stessa linea il ministro dell'Interno John Reimberg, secondo cui "si sta combattendo il crimine organizzato e il narcotraffico all'interno del territorio ecuadoriano". Petro aveva denunciato la caduta di una bomba vicino alla frontiera, evocando rischi di escalation e la morte presunta di 27 persone. Quito insiste sulla via diplomatica e resta in attesa di una comunicazione ufficiale colombiana.