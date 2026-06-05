LeBron James si allena nel mare di Capri con palline in acqua, 'danno ambientale'

CAPRI, 05 GIU - Il Codacons Campania segnala, dopo averlo appreso dalla stampa, "che il noto giocatore di basket LeBron James, terminata la stagione sportiva, si gode le sue vacanze in Italia, precisamente sull'isola di Capri da dove ha pubblicato un video social mentre gioca a golf dal suo yacht facendo finire candidamente le palline in mare. "Abbiamo deciso di investire del caso la Procura della Repubblica di Napoli affinché accerti se le palline utilizzate fossero biodegradabili o se, al contrario, possano rappresentare un eventuale danno ambientale - dichiara l'avvocato Matteo Marchetti, presidente dell'associazione - In base all'articolo 452 bis del codice penale infatti 'È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi'". "Leggendo la notizia subito ci ha preso lo sgomento, e col nostro esposto - spiega il legale - vogliamo capire se siano state utilizzate palline che non rappresentano una forma di inquinamento per le limpide acque di Capri".