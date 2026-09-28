IL CAIRO, 28 SET - E' ormai tutto pronto in Egitto per l'edizione inaugurale dell''Alamein Africa Forum' prevista dal 2 al 4 ottobre nella cittadina costiera, una iniziativa voluta dall'Unione Africana per incentivare la cooperazione intercontinentale, un business forum permanente da tenersi in Egitto con cadenza biennale. Quest'anno l'appuntamento si svolge in parallelo con il vertice di metà anno dell'Unione Africana previsto per il 4 ottobre nella stessa El Alamein, il che agevolerà la presenza di 15 capi di Stato africani e numerosi capi di governo, istituzioni finanziarie globali e grandi aziende del settore privato, con l'obiettivo di promuovere il commercio intra-africano, gli investimenti e partenariati transfrontalieri. Si parlerà, in particolare, di infrastrutture, energia e trasformazione digitale, le priorità attuali del continente africano, impegnato in una rincorsa al progresso che lo vede ancora fanalino di coda malgrado la ricchezza di materie prime. Il Forum, inizialmente previsto per il mese di giugno 2026 ma rinviato a causa delle preoccupazioni legate all'epidemia di Ebola, servirà a promuovere l'agenda per il settore privato in Africa, ed è destinato a diventare, nelle intenzioni degli organizzatori, "il principale punto di incontro del continente in cui il potere politico incontra l'eccellenza imprenditoriale, collegando i motori consolidati della crescita africana ai nuovi settori che ne stanno definendo il futuro".
Leader africani al Forum di El Alamein dal 2 al 4 ottobre
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