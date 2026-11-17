MOSCA, 17 NOV - Il dispiegamento di qualsiasi contingente militare europeo in Ucraina significherebbe il coinvolgimento diretto dell'Europa nel conflitto: lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov. "Qualsiasi dispiegamento di forze di stabilizzazione significherebbe l'ingresso diretto e incondizionato dell'Europa nella guerra", ha affermato Lavrov in conferenza stampa, citato da Interfax. Il ministro russo ha aggiunto che a suo parere l'Europa "ha bisogno di un cessate il fuoco per poter dispiegare immediatamente le forze di stabilizzazione".
Lavrov, la presenza di forze europee in Ucraina sarebbe come un coinvolgimento diretto
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