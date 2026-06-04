Lavrov, 'gli Usa non sanno come uscire dalla guerra con l'Iran'

ROMA, 05 GIU - Gli Stati Uniti sono a disagio con la situazione in Iran e non sanno come uscirne, secondo il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov che ne ha parlato in un'intervista a Izvestia, riportata dalla Tass. "Il presidente Trump ad un certo punto ha detto 'Distruggeremo l'Iran come civiltà'. Era un'ambizione coraggiosa - ha affermato Lavrov - nessuno dubita che questo obiettivo sia irraggiungibile". "E non è un caso - ha aggiunto - che gli Stati Uniti comprendano chiaramente e siano a disagio con questa situazione, a giudicare dalle loro dichiarazioni e azioni e non sappiano come uscirne".