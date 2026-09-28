BUENOS AIRES, 28 SET - Il presidente argentino Javier Milei ha intimato il Regno Unito a cessare lo sfruttamento petrolifero nelle isole Falkland-Malvinas annunciando l'avvio di un arbitrato internazionale. "Ho dato disposizioni al Ministero degli Esteri e ai nostri team legali di avviare un arbitrato internazionale contro il Regno Unito per l'illecito saccheggio delle nostre risorse attraverso il progetto Sea Lion nel bacino delle Malvine settentrionali", ha scritto Milei sui social. "Se il Regno Unito non porrà fine a questo sfruttamento illegittimo entro due settimane, porteremo la questione davanti al Tribunale internazionale per il diritto del mare. Le Malvine sono argentine e si difendono con i fatti, non con le parole", conclude il messaggio del presidente argentino. Il ministro degli Esteri argentino, Pablo Quirno, ha definito la decisione del presidente come "un passo storico e senza precedenti". "Agiamo nel rispetto del diritto internazionale e attraverso mezzi pacifici. Recuperare il pieno esercizio della nostra sovranità è un mandato costituzionale a cui non rinunceremo", ha aggiunto.
L'Argentina chiede un arbitrato internazionale sulle Falkland-Malvinas
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