TEL AVIV, 19 NOV - "Sarebbe una follia e un rischio per il popolo di Israele non rimuovere Netanyahu dall'incarico il prima possibile e non formare un governo che garantisca sicurezza e ponga fine alla terribile crisi politica che sta attraversando la nostra storia". Lo ha scritto su X il leader del partito 'Insieme' (che fa parte del Change bloc) Yair Lapid.
Lapid, 'una follia e un rischio per Israele non cacciare Netanyahu'
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