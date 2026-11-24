ROMA, 24 NOV - Attenti alla IA 'agentica', sistemi autonomi capaci non solo di generare testi ma di pianificare attività, interagire con software aziendali, accedere a database ed eseguire azioni operative in autonomia. Un salto tecnologico "con enormi opportunità di efficienza ma che espone organizzazioni e infrastrutture critiche a nuovi scenari di rischio". L'alert lo lancia l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, che ha rilevato campagne di compromissione che impiegano agenti autonomi. "Faccio appello agli amministratori delegati e l'alta dirigenza pubblica e privata: il debito tecnologico digitale non è più sostenibile e può diventare fatale con uno scenario di attacco mutato, come stiamo osservando, con l'IA 'agentica', dichiara il direttore generale Acn, Andrea Quacivi.
L'alert dell'Agenzia cyber, 'gravi rischi dall'IA agentica'
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