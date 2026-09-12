FIUMICINO, 12 SET - L'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato pochi minuti fa all'aeroporto di Ciampino. Partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo, prima di arrivare a Roma. Di Battista si trovava a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana è stato fino a ieri in un ospedale di L'Avana.
L'aereo con Di Battista atterrato a Ciampino
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