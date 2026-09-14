La serenità dei Sussex nel primo video in Gb dopo le nuove tensioni col re

LONDRA, 14 SET - Fa breccia sulla stampa britannica, e diventa rapidamente virale sul web, il primo video diffuso nelle scorse ore sui suoi profili social da Meghan Markle, consorte del principe ribelle Harry, dopo il ritorno a sorpresa nel Regno Unito dei duchi di Sussex con i figli Archie, di 7 anni, e Lilibet, di 5: rimpatrio consumatosi all'improvviso, sulla scia dei 6 anni di autoesilio americano seguito al traumatico strappo del 2020 dal resto della Royal Family. Il video, dal sapore autunnale, contiene immagini di serenità e di unità familiare dei Sussex, nella campagna inglese di Cotswold, dove Harry e Meghan hanno scelto di vivere (a debita distanza da Londra) e d'iscrivere a scuola i loro bambini. Mostra sia i due coniugi, sia i figli, peraltro mai ripresi in volto, come i duchi hanno scelto di evitare di fare in pubblico fin dalla loro nascita. Il secondogenito di re Carlo III e della defunta lady Diana, è ripreso fra l'altro mentre pesca nelle acque di un torrente; mentre Lilibet appare (con la voce di Meghan sullo sfondo) in bicicletta con una bambola sul sedile di dietro, impegnata a pedalare e con al fianco Archie che la supera a piedi correndo con indosso stivali da pioggia. Non manca inoltre l'immagine dei piedi del principino che si asciugano al fuoco di un caminetto. Il filmato girato da Meghan riflette un clima apparenemente rilassato, a dispetto delle nuove tensioni trapelate sui media subito dopo il rimpatrio dei duchi: in seguito alla puntigliosa lettera diffusa dalla corte - a nome di re Carlo in persona e a firma dal Lord Ciambellano, massimo funzionario di Buckingham Palace - nella quale si precisa che al momento Harry e Meghan restano membri "non attivi" della famiglia reale. E li si indica come "cittadini privati" nelle future attività "caritative o di business" svolte nel Regno non in rappresentanza della monarchia. Parole accolte "con sorpresa" dagli interessati i quali, secondo l'entourage, ritengono comunque di dover essere riconosciuti come "figure pubbliche". Anche a tutela della loro sicurezza e di quella dei principini (che rimangono sesto e settima nella linea di successione al trono per intangibile diritto di sangue, dietro a Harry che è quinto). Il tutto mentre lo stesso principe cadetto si prepara a viaggiare brevemente negli Usa per un evento benefico ad alta visibilità mediatica in compagnia di Bill e Hillary Clinton. E poi a rientrare nel Regno per i primi eventi pubblici benefici in patria dal ritorno: almeno tre già entro la fine di settembre, col primo fissato per il giorno 17 fra le iniziative preparatorie degli Invictus Games, i giochi sportivi per militari invalidi e mutilati di cui egli è patrono in veste di veterano dell'Afghanistan.
La serenità dei Sussex nel primo video in Gb dopo le nuove tensioni col re
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