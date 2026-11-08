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'La Russia ha registrato la morte di 400.000 uomini nella guerra in Ucraina'

WASHINGTON, 08 NOV - La Russia ha registrato la morte di circa 400.000 dei suoi uomini che combattevano in Ucraina, secondo i dati rubati all'agenzia di statistica russa Rosstat. I dati, riporta l'agenzia Bloomberg, sono stati ottenuti dal gruppo bielorusso filo-opposizione Cyber Partisans e dagli hacker ucraini Silent Crow e mostrano come fra il febbraio 2022 e la fine di agosto 2026 ci sono 392.700 certificati di morte legati esplicitamente alla guerra in Ucraina.

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