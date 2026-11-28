ROMA, 28 NOV - "Sincera e affettuosa vicinanza al ministro Roccella". Lo scrive su Facebook il Presidente del Senato Ignazio La Russa, postando le immagini del corteo dove vengono rivolti cori ingiuriosi contro il ministro Eugenia Rossella, anche ricordando il marito di recente scomparso in tragiche circostanza nel lago di Vico. "Avete superato ogni limite, vergognatevi", sono le scritte impresse in sovrimmagine sulle immagini che scorrono.
La Russa, sincera e affettuosa vicinanza al ministro Roccella
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiROMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...