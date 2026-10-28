WASHINGTON, 28 OTT - La rivista 'Life' torna in edicola dopo 20 anni. L'iconica testata riprenderà le pubblicazioni il mese prossimo come magazine trimestrale. Il ritorno su carta arriva in un momento critico per i media, profondamente diverso dall'epoca d'oro di metà Novecento quando il magazine fu creato. Tuttavia, la modella e imprenditrice Karlie Kloss, che ha lanciato il progetto attraverso la sua società, Bedford Media, ha voluto rivitalizzare l'eredità del marchio e proiettarla nel XXI secolo. Oltre a un sito web e a una presenza sui social media, Life punta a espandersi nel campo dei video brevi, dei documentari e dell'organizzazione di eventi. "Ciò che rendeva Life straordinaria era la sua capacità di far sentire il mondo più vicino", ha dichiarato Kloss, sposata con il fratello di Jared Kushner. La rivista fu fondata nel 1936 da Henry Luce, creatore anche di Time e Fortune. Il primo numero presentava in copertina una fotografia in bianco e nero scattata da Margaret Bourke-White della diga di Fort Peck, in Montana, un'opera realizzata nell'ambito del New Deal del presidente Franklin D. Roosevelt. Monumento alla potenza del fotogiornalismo, Life ha documentato l'America di metà Novecento, spaziando dalla Seconda guerra mondiale alla corsa allo spazio, fino al movimento per i diritti civili. Ha ospitato i lavori di fotografi del calibro di Robert Capa, Alfred Eisenstaedt e Gordon Parks, dando vita a immagini indelebili, come quella del marinaio che bacia una donna a Times Square nel giorno della vittoria sul Giappone (V-J Day) nel 1945.
La rivista 'Life' torna in edicola dopo vent'anni grazie alla cognata di Jared Kushner
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