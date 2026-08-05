NAPOLI, 05 AGO - "La nostra priorità era chiudere questo procedimento prima del processo penale e, anche grazie al Monaldi, ci siamo riusciti: la cifra, come ho sempre detto, non mi interessava, l'unica cosa importante era arrivare al processo penale senza il peso del procedimento civile". Così Patrizia Mercolino, la mamma di Domenico Caliendo, ha commentato l'accordo con l'azienda ospedaliera dei Colli per il risacimento stragiudiziale relativo alla morte di suo figlio, vittima di un trapianto di cuore fallito. "Cosa ho detto a Domenico? Lui sorride, lo vedo sorridere sempre. Ieri è stato il suo onomastico e sono andata a trovarlo. Gli ho detto 'amore di mamma, manca poco e inizia il processo, ci siamo quasi'. Quel giorno li guarderò negli occhi, uno a uno, anche se so che sarà emotivamente molto pesante, ma lo devo a mio figlio".
La morte di Domenico: mamma Patrizia, ora attendiamo il processo penale
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