BOGOTÀ, 19 NOV - La fotoreporter italiana Viviana Peretti ha vinto il Premio Simon Bolivar, il principale riconoscimento del giornalismo colombiano, nella categoria miglior reportage fotografico dell'anno. Il premio è stato assegnato per il lavoro "La sparizione forzata priva le famiglie dell'atto umano più elementare: il lutto", pubblicato sul media digitale Casa Macondo. La giuria ha premiato la capacità della fotografa di "trasformare l'assenza in immagine", attraverso un lavoro dedicato alle vittime della sparizione forzata e alle loro famiglie. Peretti ha documentato le ricerche nei boschi, nei cimiteri e durante le esumazioni, accompagnando i familiari nel difficile percorso per ritrovare i propri cari e affrontare il lutto. Il reportage, secondo i giurati, racconta crimini commessi da agenti statali, paramilitari e guerriglieri, spesso senza lasciare corpi né responsabili, con uno sguardo sobrio che evita di spettacolarizzare il dolore e contrasta l'oblio. Peretti vive in Colombia dal 2000, dopo essersi laureata in Letteratura all'Università di Roma. Ha inoltre conseguito un master in giornalismo e studiato fotografia documentaria e fotogiornalismo all'International Center of Photography di New York. Il progetto "Limbo", dedicato alla sparizione forzata e ai diritti umani, aveva già ottenuto una menzione d'onore al World Press Photo nel 2022 e riconoscimenti nel Women Photograph Grant e nell'Italian Council nel 2024. Le sue fotografie sono state pubblicate, tra gli altri, da The New York Times, Newsweek, Bbc e Cnn.
La fotoreporter italiana Viviana Peretti premiata in Colombia
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