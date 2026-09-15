BUENOS AIRES, 15 SET - A oltre un mese dalla presentazione di un ricorso presso il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite in merito alla condanna a sei anni per corruzione nelle opere pubbliche, i legali della ex presidente dell'Argentina, Cristina Kirchner hanno annunciato oggi la scoperta di "nuove prove" che consentirebbero la richiesta di un'istanza di revisione per sospendere o annullare la sentenza di colpevolezza della Cassazione. Il nuovo elemento - secondo quanto hanno dichiarato in una conferenza stampa gli avvocati Carlos Alberto Beraldi, Rafael Valim e Javier Borrego - sarebbe emerso nel quadro di un altro processo in corso in Argentina per corruzione nelle opere pubbliche e dimostrerebbe l'inesistenza di un trattamento privilegiato sugli appalti pubblici a favore dell'imprenditore Lazaro Baez. "Queste prove esibiscono una contraddizione radicale e insostenibile dell'accusa contro Kirchner e dimostrano che il gruppo imprenditoriale in questione ha avuto una partecipazione minima negli appalti", ha affermato l'avvocato brasiliano Valim. Successivamente l'argentino Beraldi ha affermato che "l'obiettivo della difesa adesso è l'annullamento della condanna, la libertà di Cristina e farle riprendere l'attività politica". "Alla luce di questi nuovi elementi, siamo nelle condizioni di chiedere a un tribunale la sospensione degli effetti della condanna anche se siamo consapevoli che ciò potrebbe richiedere del tempo" ha aggiunto.
La difesa di Kirchner annuncia un ricorso di revisione della condanna
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiBUENOS AIRES
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...