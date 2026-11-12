LA PAZ, 11 NOV - Il governo boliviano punta il dito contro l'ex presidente Evo Morales, definito il "capo di un cartello" del traffico di stupefacenti operativo nel Tropico di Cochabamba. Secondo quanto riportato dall'agenzia Efe, le autorità sostengono che questa posizione gli abbia garantito i fondi necessari ad alimentare le manifestazioni di maggio e giugno contro il presidente Rodrigo Paz. Il ministro dell'Interno Marco Antonio Oviedo ha dichiarato che l'ex capo di Stato controlla l'intera produzione di droga dell'area. "Chi ha ordinato di fare i blocchi? Chi mandava il denaro dal Tropico? Lì non si muove una mosca se non lo ordina Evo Morales", ha affermato. Durante le sette settimane di mobilitazioni, indette dai sindacati per esigere le dimissioni di Paz a causa della crisi economica, hanno perso la vita 16 persone. La polizia ha accertato che dal feudo politico del leader indigeno sono partiti circa 1,15 milioni di dollari destinati a sostenere le barricate stradali. Morales non lascia la sua roccaforte dall'ottobre del 2024 al fine di eludere un mandato di cattura legato alla tratta aggravata, scaturito da una presunta relazione con una minorenne. Attualmente riesce a evitare il carcere grazie ai seguaci, che mantengono un presidio costante per proteggerlo. La Procura indaga su di lui anche con l'ipotesi di terrorismo e sollevazione armata.
La Bolivia accusa Evo Morales, 'guida un cartello della droga'
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