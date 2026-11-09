WASHINGTON, 09 NOV - Per raggiungere una pace duratura in Ucraina servono "contatti diretti tra la Russia e l'Europa". Lo ha scritto l'inviato di Donadl Trump Jared Kushner in un lungo post su X alla vigilia dei colloqui ad Abu Dhabi. Kushner sottolinea inoltre che a margine dei colloqui trilaterali con Russia e Ucraina incontrerà rappresentanti di Ue, Nato, Germania, Francia, Gran Bretagna e Italia.
Kushner, 'per la pace in Ucraina serve un dialogo diretto tra Russia e Europa'
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