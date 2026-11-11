ABU DHABI, 11 NOV - Gli inviati americani si recheranno domani a Mosca per incontrare Putin, e successivamente a Dublino per incontrare Zelensky. Lo ha fatto sapere il genero di Donald Trump e mediatore statunitense Jared Kushner che insieme a Steve Witkoff partecipa ai negoziati di Abu Dhabi.
Kushner, 'domani vedremo Putin a Mosca, poi Zelensky a Dublino'
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