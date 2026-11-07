ROMA, 07 NOV - Tymur Tkachenko, capo dell'amministrazione regionale di Kiev, afferma che un uomo è morto, dopo i soccorsi, in ospedale dopo i raid russi. Lo riporta Sky News. Le autorità aggiungono che altre otto persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite nell'attacco notturno, che ha anche danneggiato abitazioni ed edifici non residenziali.
Kiev, 'un morto nella capitale a seguito raid russi'
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