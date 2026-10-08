ROMA, 08 OTT - Si aggrava a 30 morti il bilancio dell'attacco russo che ha colpito due autobus a Kramatorsk, nel Donetsk. Lo ha reso noto il capo dell'amministrazione statale regionale ucraina di Donetsk, Vadym Filashkin. "Attualmente, si sa che 30 persone sono morte e 18 sono rimaste ferite", ha affermato il funzionario su Telegram, dopo che la procura ha specificato che "due autobus di linea si trovavano nell'epicentro dell'attacco".
Kiev, 'saliti a 30 morti nel raid russo a Kramatorsk, colpiti due autobus'
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