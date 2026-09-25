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Kiev, 'raid russo su palazzo di uffici in pieno giorno, 3 morti'

ROMA, 25 SET - Un attacco diurno di droni russi su Kiev ha colpito un edificio per uffici nel quartiere di Solomianskyi. Tre persone sono morte. Lo annuncia il sindaco della capitale Vitali Klitschko sui social. L'impatto del drone ha provocato l'incendio di alcune auto nel parcheggio vicino all'edificio e lì sono stati ritrovati i corpi di tre persone. Sette persone sono rimaste ferite.

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