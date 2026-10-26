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Kiev, missili russi vicino a stazione metro della capitale

ROMA, 26 OTT - La Russia ha lanciato in serata missili balistici contro Kiev provenienti dalla regione russa di Chernihiv. Il sindaco della città Vitaliy Klitschko ha riferito che c'è stato un attentato nei pressi di una stazione della metropolitana nel quartiere di Desnyanskyi. Lo riportano i media ucraini.

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