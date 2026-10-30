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Kiev, 'iniziative come a Oleshky possono portare a pace tra Russia e Ucraina'

OLESHKY, 30 OTT - Il commissario ucraino per i diritti umani, Dmytro Lubynets, in una conferenza stampa tenuta con la sua omologa russa Yana Lantratova al termine dell'operazione umanitaria congiunta per la cittadina di Oleshky, ha ringraziato Melania Trump per la sua mediazione, affermando che simili iniziative vanno estese lungo tutto il fronte per arrivare a "fermare la guerra".

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