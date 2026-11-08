ROMA, 08 NOV - Le forze russe hanno attaccato oggi sei distretti della regione di Dnipropetrovsk per quasi 40 volte con droni, artiglieria e bombardamenti aerei. Due persone sono rimaste uccise e altre sette ferite". Lo rende noto l'amministrazione regionale di Dnipropetrovsk, scrive l'Ukrainska Pravda.
Kiev, 'due morti e 7 feriti nei raid russo nel Dnipro'
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