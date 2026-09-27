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Kiev, 'drone russo colpisce un edificio della capitale, un morto'

ROMA, 27 SET - Un uomo è morto nella notte del 27 settembre nel distretto Solomianskyi di Kiev, dopo che un drone russo ha colpito un edificio non residenziale. Lo riferisce il Servizio statale per le emergenze dell'Ucraina (Dses) su Facebook. I soccorritori hanno spento un incendio divampato nell'edificio dopo l'attacco. Il corpo dell'uomo è stato trovato durante le operazioni di spegnimento. In un'altra zona, un drone russo ha provocato un incendio in un edificio a un piano adibito a stazione di servizio.

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