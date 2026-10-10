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Kiev, 'dichiarazioni dall'estero confermano che Zelensky svolge bene il suo lavoro'

ROMA, 10 OTT - "Il presidente Zelensky guida la nostra nazione in un momento di guerra, una guerra per l'indipendenza, la libertà e la dignità. Ha il sostegno del popolo ucraino, e il popolo ha il diritto di decidere. Le dichiarazioni provenienti dall'estero non fanno altro che confermare che sta svolgendo bene il suo lavoro. Merita sostegno". Lo scrive su X il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha, dopo le dichiarazioni del presidente Usa, Donald Trump, secondo cui è ora che l'Ucraina abbia un nuovo presidente'.

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