ROMA, 19 NOV - Resti di uno dei droni lanciati oggi pomeriggio dalla Russia su Kiev sono stati ritrovati nei pressi del ministero degli Affari Esteri ucraino. Lo annuncia il ministro degli Esteri ucraino Andriy Sybiha, aggiungendo, come riportano i media ucraini, che "i diplomatici aggiungeranno i detriti al loro museo".
Kiev, 'detriti di un drone russo sul ministero degli Esteri'
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