ROMA, 19 SET - Nella notte tra il 18 e il 19 settembre, le Forze di Difesa ucraine hanno colpito postazioni di controllo di droni, un campo di addestramento e strutture di supporto delle truppe russe nei territori temporaneamente occupati delle regioni di Donetsk e Zaporizhzhia. Lo scrive Ukrinform, citando lo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine ha diffuso la notizia su Facebook. Sono stati colpiti punti di controllo per droni nei distretti di Luhansk e Pokrovsk della regione di Donetsk, nonché nei distretti di Volodymyrivka, Verbovye, Novoprokopivka, Dobropillya e Rivnopillya della regione di Zaporizhzhia. Due di questi punti sono stati colpiti nel distretto di Novoprokopivka. Inoltre, nella zona di Novopetrivka occupata e nella regione di Zaporizhia è stato colpito il campo di addestramento di Vostochny. Inoltre, nella regione di Donetsk, è stato colpito un deposito di materiali e attrezzature tecniche a Rybinsk, e nella zona di Amvrosiivka, un deposito di munizioni dell'aggressore russo.
Kiev, 'colpite postazioni russe nel Donetsk e a Zaporizhzhia'
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