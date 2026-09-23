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Kiev, colpita la sede del partito di Zelensky nella capitale mentre parlava all'Onu

ROMA, 23 SET - Le autorità cittadine di Kiev hanno reso noto che un centro congressi che ospita la sede del partito di Volodymyr Zelensky è stato colpito da un attacco russo proprio mentre il leader ucraino stava tenendo oggi un discorso all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Lo riporta la Cnn. L'attacco è stato l'ultimo di una serie di raid contro il Paese avvenuti nel corso della giornata.

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