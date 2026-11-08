ROMA, 09 NOV - "I russi hanno colpito in nottata il centro della città di Balakliya, nella regione di Kharkiv, ferendo tre persone e danneggiando edifici residenziali e un'istituzione culturale". Lo ha reso noto il capo dell'amministrazione militare locale, Vitaly Karabanov, scrive l'Ukrainska Pravda.
Kiev, 'colpita dai russi la città di Balakliya nel Kharkiv, tre feriti'
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