Kiev, a maggio liberati 100 chilometri quadrati più di quanti persi

ROMA, 08 GIU - Il comandante in capo delle forze armate ucraine, Oleksandr Syrsky, ha affermato sui social che a maggio il rapporto tra territori liberati e persi era di quasi cento chilometri quadrati a favore delle forze armate ucraine. Complessivamente, dall'inizio dell'anno, i difensori hanno liberato più di 600 chilometri quadrati di territorio. "Nonostante la costante pressione del nemico - afferma Syrsky - le forze Armate ucraine continuano a mantenere salda la difesa, a sconfiggere gli occupanti e a sferrare attacchi efficaci contro il nemico nella sua profondità operativa e strategica"