Khamenei, Usa e Israele hanno subito una bruciante sconfitta

ROMA, 04 GIU - Il leader supremo Mojtaba Khamenei, in un messaggio scritto ha dichiarato che "il nemico malvagio", gli Stati Uniti e Israele hanno subito una "bruciante sconfitta" nella guerra scatenata contro l'Iran. Ora, aggiunge, "il loro strumento principale" per indebolire l'Iran "è seminare i semi del dubbio, della disperazione, della paura, della sfiducia e della divisione", ha affermato.