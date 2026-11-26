TEL AVIV, 26 NOV - Annunciando l'uccisione del responsabile del settore Economia e Istruzione di Hamas Khaled Abu Nada, nella Striscia, il ministro della Difesa Israel Katz ha affermato che se l'organizzazione terroristica non disarma, l'Idf "provvederà a smantellarlo" e ci sarà "una nuova evacuazione di un milione di residenti di Gaza verso sud e la bonifica del territorio". Ha scritto su X Katz.
Katz, 'se Hamas non disarma interviene Idf, e un milione di residenti evacua a sud'
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