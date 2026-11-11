Kate a Country Life, 'la natura mi ha dato speranza durante la malattia'

LONDRA, 11 NOV - Kate è tornata a parlare dell'importanza della natura nella sua vita, definendola motivo di "speranza" nei passaggi più difficili della malattia, in un'intervista col popolare scrittore britannico di montagna e di viaggio Robert Macfarlane, uscita su un numero speciale del settimanale Country Life, curato per l'occasione dal principe William come direttore ospite. La principessa aveva già celebrato il mondo naturale - che "mi ha aiutato a guarire" - in una serie di video sul ciclo delle stagioni pubblicati tra il 2025 e il gennaio 2026, dopo aver annunciato la remissione dal cancro diagnosticatole nel 2024. "Nonostante le difficoltà che la vita può metterci davanti, non siamo soli e siamo legati a qualcosa di più grande di noi. È la speranza che troviamo nei momenti più bui", ha affermato Kate, rispondendo a Macfarlane. In ospedale, ha ricordato, i medici le avevano detto che la ripresa "non sarebbe stata lineare" e che "ci sarebbero stati giorni buoni e giorni cattivi". "Lo stesso accade in natura. Ci mostra che i periodi di riposo, riflessione e rinnovamento sono importanti quanto i momenti di crescita. Non ci chiede nulla. Non ci giudica né si aspetta che siamo all'altezza. Ci permette semplicemente di essere. È stata davvero il mio rifugio", ha spiegato Kate, che oggi ha visitato un ospedale dell'Hampshire per il suo progetto legato alla prima infanzia. La principessa ha parlato anche del suo rapporto con i figli, George, Charlotte e Louis, ai quali cerca di lasciare la libertà di esplorare, "invece di dire continuamente cosa guardare o cosa pensare". Il marito ed erede al trono William, che ha seguito le orme di re Carlo, della regina Camilla e della principessa Anna alla guida della rivista come direttore ospite, ha scritto di amare le passeggiate con la sua famiglia. Nel numero compare anche un martin pescatore disegnato dal principe George, 13 anni, elogiato per il realismo.
Kate a Country Life, 'la natura mi ha dato speranza durante la malattia'
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