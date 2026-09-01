WICKLOW, 01 SET - "I video che provengono dalla Cisgiordania sono inquietanti, tutti gli Stati membri li hanno condannati: ci sono Paesi che hanno chiesto il blocco del commercio con i territori occupati ma non abbiamo ancora una proposta dalla Commissione e non tutti i Paesi sono d'accordo". Lo ha detto l'alto rappresentante Ue Kaja Kallas arrivando al consiglio Difesa. "Abbiamo mandato dei segnali a Tel Aviv ma azioni forti lancerebbero un messaggio chiaro", ha aggiunto.
Kallas, 'sulla Cisgiordania azioni forti manderebbero messaggio chiaro'
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