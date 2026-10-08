BRUXELLES, 08 OTT - La pianificazione della nuova missione di supporto dell'Ue incaricata di addestrare e fornire consulenza alle forze armate libanesi è stata completata. Lo ha dichiarato l'Alta rappresentante dell'Ue, Kaja Kallas, in missione in Libano, sottolineando che Bruxelles ha ricevuto l'invito formale delle autorità libanesi e può quindi procedere all'istituzione della missione. "Mi aspetto che lunedì 12 ottobre i ministri degli Esteri dell'Ue istituiscano formalmente la missione, che darà un contributo cruciale alla sicurezza del Libano" ha detto Kallas, spiegando che la missione non sostituirà l'Unifil.
Kallas, 'pronta la nuova missione Ue in Libano, non sostituirà Unifil'
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