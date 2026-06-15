LUSSEMBURGO, 15 GIU - "Molti Paesi hanno chiesto di sanzionare il ministro israeliano Ben-Gvir ma dalla consultazioni informali che ho avuto con gli Stati membri non c'è la necessaria unanimità". Lo ha detto l'alto rappresentante Ue Kaja Kallas arrivando in Lussemburgo per il consiglio affari esteri.
Kallas, 'non c'è l'unanimità necessaria per sanzionare Ben-Gvir'
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