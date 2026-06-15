Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Kallas, 'non c'è l'unanimità necessaria per sanzionare Ben-Gvir'

LUSSEMBURGO, 15 GIU - "Molti Paesi hanno chiesto di sanzionare il ministro israeliano Ben-Gvir ma dalla consultazioni informali che ho avuto con gli Stati membri non c'è la necessaria unanimità". Lo ha detto l'alto rappresentante Ue Kaja Kallas arrivando in Lussemburgo per il consiglio affari esteri.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
LUSSEMBURGO
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...