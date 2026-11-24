PARIGI, 24 NOV - ''Je t'aime, moi non plus": Relazioni bilaterali ancora asimmetriche tra Italia e Francia, secondo il barometro 'Due Paesi allo Specchio: Italia - Francia', che offre uno sguardo sulle percezioni e le aspettative delle società francese e italiana di fronte ai cambiamenti in atto in Europa. Dallo studio realizzato dall'Ipsos nell'ambito della nona edizione dei Dialoghi italo-francesi per l'Europa, in programma domani a Sciences Po Paris, il "74% dei francesi valuta positivamente i rapporti con l'Italia, contro il 52% degli italiani". In Francia, la simpatia verso gli italiani raggiunge il 78%, mentre in Italia prevale l'indifferenza, al 51% ("l'antipatia" è al 18% contro il 2% dei francesi per gli italiani). Sempre secondo l'indagine condotta grazie al contributo di Edison, tra le 'sorelle latine' d'Europa ci sono anche priorità nazionali divergenti: "l'Italia concentra le richieste sulla sanità pubblica, al 60%, seguita da riduzione fiscale e sviluppo economico; la Francia privilegia sicurezza, difesa e giustizia, al 41%, seguite da sanità e istruzione". Quanto alle disuguaglianze, il 62% degli italiani e il 75% dei francesi ritiene che siano aumentate negli ultimi dieci anni. La dimensione economica domina soprattutto in Italia, mentre Oltralpe acquisisce maggiore peso quella sociale. Cresce in entrambi i Paesi la domanda di difesa: "Il consenso all'aumento delle spese militari europee sale al 50% in Italia e al 67% in Francia. Mentre l'autonomia strategica emerge come principale motivo di convergenza tra i due Paesi fondatori dell'Ue: "Il 78% degli italiani e l'81% dei francesi vuole un'Europa più indipendente dagli Stati Uniti nella difesa". Sull'energia nucleare, i favorevoli raggiungono il 51% in Italia, nove punti in più del 2025, e il 62% in Francia. Le rinnovabili restano comunque la misura energetica più condivisa in entrambi i Paesi. L'Intelligenza artificiale viene accolta con prudenza sui due versanti delle Alpi: "Gli italiani sono più ottimisti dei francesi sull'impatto sociale dell'IA, ma oltre otto persone su dieci temono una maggiore difficoltà nel distinguere informazioni vere e false. Circa otto su dieci chiedono una regolazione europea. Quanto alle fake news, a pochi mesi dal 2027, anno di cruciali scadenze elettorali per Roma e Parigi, "il 75% degli italiani e il 65% dei francesi si sente capace di riconoscere le notizie false, ma soltanto il 39% e il 36% attribuisce la stessa capacità ai propri connazionali. Più della metà ammette di avere creduto almeno qualche volta a un'informazione poi rivelatasi falsa". I Dialoghi italo-francesi per l'Europa sono un'iniziativa nata nel 2018 dalle Università Luiss e Sciences Po in collaborazione con TEHA Group, per rafforzare i legami italo-francesi, le loro aziende, istituzioni e cittadini in una prospettiva europea. La nona edizione dei Dialoghi si svolge sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, e del Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron.
'Je t'aime moi non plus',78% dei francesi ama gli italiani ma non è sempre corrisposto
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