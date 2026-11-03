NEW YORK, 03 NOV - Jane Fonda si schiera: nel giorno del voto di Midterm l'attrice premio Oscar ha rivelato di essere scesa in campo per ben 263 campagne elettorali di altrettanti candidati "schierati per l'ambiente e la democrazia" attraverso i fondi raccolti dalla sua organizzazione @janefondaclimatepac. "Non potrei essere piu' orgogliosa dei volonari che hanno fatto il porta a porta per le nostre cause", ha detto su Instagram la diva che negli ultimi anni si e' fatta piu' volte arrestare sulle barricate delle battaglie contro il clima impazzito.
Jane Fonda in campo per oltre 250 candidati al voto di Midterm
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