Italia e Estero

Dalle sedi di Brescia e Lonato del Garda con AMG Performance Center al weekend del 29 novembre per scoprire dal vivo il SUV compatto

Si può progettare una fabbrica prima ancora di costruirla, decidendo al computer come dovranno lavorare persone, macchine e impianti?

L’opera di Jimmy Milani trasforma Corso Mameli e Largo Formentone in una trama di luce e racconta le connessioni che ogni giorno fanno vivere la città