ROMA, 25 NOV - "Sono circa 7 milioni le donne tra i 16 e i 75 anni che hanno subìto almeno una violenza fisica o sessuale nel corso della vita, il 31,5% del totale". E' quanto emerge dal report Istat diffuso oggi "La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia". In particolare, si legge che il 18,9% (circa 4 milioni e 189mila donne) ha subito una violenza fisica, mentre il 22,8% ha subìto almeno una forma di violenza sessuale.
Istat, 'una donna su 3 ha subito almeno una violenza nella vita'
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiROMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...