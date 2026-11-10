(V. ' TEL AVIV, 10 NOV - Una richiesta con le firme di oltre 61 eletti è stata presentata alla Knesset per chiedere il voto sul nuovo presidente, proponendo il nome indicato questa mattina dal Change bloc, Matan Kahana, del partito Yashar di Gadi Eisenkot. Lo comunica il partito dell'ex generale. L'attuale presidente del Parlamento israeliano Amir Ohan dovrà ora consentire la votazione nell'arco di una settimana. La prassi normalmente prevede l'insediamento del presidente in concomitanza con il giuramento di un nuovo governo, salvo una richiesta di 61 deputati. Il Change bloc con 48 seggi aveva bisogno delle firme di almeno altri 13 eletti.
Israele, oltre 61 deputati chiedono rinnovo presidente Knesset
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiTEL AVIV
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...