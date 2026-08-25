TEL AVIV, 25 AGO - Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa'ar ha annunciato l'espulsione dei rappresentanti olandesi dal Centro Internazionale di Supporto per Gaza (ex Cmcc) a Kiryat Gat, parte del Board of Peace per la Striscia, che dovranno lasciare Israele ''entro una settimana''. ''Ho preso questa decisione oggi a seguito di una serie di iniziative anti-israeliane del governo olandese. L'ultima è stata l'approvazione di una legge che vieta il commercio di prodotti israeliani provenienti da Giudea e Samaria, Gerusalemme Est e dalle Alture del Golan, che entrerà in vigore il mese prossimo'', ha scritto Sa'ar su X. ''Il nostro messaggio è chiaro: chiunque agisca contro Israele non avrà alcun ruolo nella regione. Israele non permetterà che vengano intraprese azioni contro di esso senza rispondere'', ha aggiunto.
Israele espelle rappresentanti olandesi da base Board of Peace a Kiryat Gat
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