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Israele, 'con Usa allineati sull'Iran, sosteniamo qualsiasi strada Trump scelga'

NEW YORK, 28 LUG - "Siamo perfettamente allineati sull'Iran. Israele sostiene qualsiasi strada scelga Trump". Lo ha detto il portavoce di Benjamin Netanyahu, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. Durante l'incontro alla Casa Bianca con Donald Trump non si è parlato degli F-35 alla Turchia, ha aggiunto.

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